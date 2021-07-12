Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с двумя погибшими в Минском районе

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими в Минском районе. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

По данным следствия, днем 11 июля 51-летний минчанин, управляя автомобилем Geely, двигался со стороны городского поселка Мачулищи по второстепенной дороге. Вблизи деревни Цесино Минского района, поворачивая налево, водитель не уступил дорогу приближавшемуся по главной дороге мотоциклу Honda, в результате чего произошло столкновение транспортных средств. В результате ДТП 44-летний водитель мотоцикла от полученных телесных повреждений скончался в учреждении здравоохранения, а 38-летняя пассажирка мотоцикла погибла на месте.

Следователи с привлечением специалистов УГКСЭ по Минской области и сотрудников ГАИ Минского РУВД провели осмотр места происшествия, зафиксировали следовую картину. Для установления всех обстоятельств произошедшего назначен ряд экспертных исследований.

УСК по Минской области в отношении водителя автомобиля возбудил уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) УК. В момент ДТП он был трезв.

Следователи призывают граждан, которые располагают какими-либо сведениями о произошедшем, обратиться в УСК по Минской области по телефонам: 8 (017) 219-09-17 и 8 (029) 698-97-39.-0-