Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием армейского автомобиля

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Ивацевичском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"По данным следствия, сегодня около 10.00 37-летний военнослужащий, управляя армейским автомобилем "Урал", двигался по трассе Брест - Минск - граница РФ. На 145-м км трассы М1 с автомобилем столкнулся автопоезд под управлением гражданина Польши, который двигался в попутном направлении. В результате столкновения "Урал" съехал в кювет и опрокинулся. Военнослужащий получил травмы, от которых скончался в больнице", - рассказали в СК.

Следователями с участием сотрудников ГАИ и ГКСЭ проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, назначены экспертные исследования, в том числе автотехнические и судебно-медицинская экспертизы. Водитель автопоезда задержан, с ним проводятся следственные действия.

По факту дорожно-транспортного происшествия УСК по Брестской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.-0-