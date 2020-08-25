Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Гомельском районе, где погибли три человека

25 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет по факту ДТП в Гомельском районе, в котором погибло три человека, возбудил уголовное дело, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

По уточненным данным, авария произошла 24 августа примерно в 20.45 на 418-м км автодороги М8 Граница РФ - Витебск - Гомель - граница Украины. Произошло лобовое столкновение "Мицубиси" под управлением 33-летнего водителя и "Тойоты" под управлением 32-летнего водителя.

В результате ДТП три человека погибли. Это пассажиры из автомобиля "Тойота" - шестилетний ребенок и 32-летняя женщина, а также 59-летняя женщина-пассажир из "Мицубиси". Еще пять получили травмы, с которыми госпитализированы (трое детей из автомобиля "Мицубиси" - девочки 12, 9 и 4 лет, а также водители автомобилей). Все несовершеннолетние перевозились в детских удерживающих устройствах.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП.-0-