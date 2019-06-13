Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Солигорском районе с четырьмя пострадавшими детьми

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства ДТП, в котором пострадали шесть человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений (ч.2 ст.317 УК), сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Проведен осмотр места происшествия, зафиксирована обстановка, изъяты фрагменты и предметы. Установлено, что дети перевозились с нарушением установленных правил. "По результатам первоначальных следственных действий Солигорский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений (ч.2 ст.317 УК)", - проинформировала Татьяна Белоног.

Для определения механизма столкновения, скоростного режима, технического состояния транспортных средств и других обстоятельств проводятся следственные и процессуальные действия. Назначены судебно-медицинские, автотехнические экспертизы, проведение которых поручено управлению Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области.

Как сообщалось, ДТП произошло днем 12 июня. По предварительным данным следствия, 39-летняя жительница Слуцка на Renault ехала по второстепенной дороге Погост - Слуцк. При выезде на главную дорогу Бобруйск - Глуск - Любань водитель проигнорировала требования дорожного знака "Движение без остановки запрещено" и столкнулась с грузовиком МАЗ. В итоге находившиеся на заднем сидении четверо несовершеннолетних 8, 9, 14 и 15 лет с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Водитель и ее родственница - 39-летняя пассажирка - гражданка России, которая сидела справа, также доставлены в больницу.

Следователи просят граждан, которые располагают информацией, записями видеорегистратора с места происшествия, обратиться в районный отдел Следственного комитета, который находится в Солигорске на ул. Козлова, 64, или по телефонам: 8 (0174) 33-20-58, 8 (029) 769-77-21.

СК напоминает водителям о необходимости соблюдать правила перевозки детей.-0-