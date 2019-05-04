Уголовное дело возбуждено по факту двойного наезда на пешехода в Минске

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Минску устанавливает обстоятельства смертельного ДТП, двойного наезда на пешехода. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

ДТП произошло 1 мая около 22.00 на Долгиновском тракте в Минске. По данным следствия, 51-летний водитель, управляя BMW 525, совершил наезд на 34-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть. Потом он оказался под колесами Renault Logan, за рулем которого был 41-летний мужчина. "В результате ДТП пешеход получил тяжкие телесные повреждения и был доставлен в учреждение здравоохранения, где в этот же день скончался", - напомнили в СК.

Следователи с участием эксперта и сотрудников ГАИ провели осмотр места происшествия. Назначены автотехнические, трасологическая и судебно-медицинская экспертизы, проведение которых поручено сотрудникам ГКСЭ.

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями об этом ДТП, просят обратиться в управление Следственного комитета по Минску (ул. Первомайская, 7) или позвонить по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.-0-