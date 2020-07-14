Уголовное дело возбуждено по факту двойного убийства в Гомеле

Фото Следственного комитета

14 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. По факту убийства двух мужчин в Гомеле возбуждено уголовное дело, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Следственного комитета. Во вторник ночью в Гомеле таксист ехал по улице Дворникова и обнаружил возле проезжей части мужчину с ранениями. На место ЧП вызвали скорую помощь и милицию. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины. В беседке на дворовой территории недалеко от проезжей части следователи обнаружили второго мужчину без признаков жизни. Предварительно установлено, что два местных жителя в возрасте 38 и 32 лет ночью в этой беседке громко слушали музыку. "Им были причинены телесные повреждения, от которых они скончались", - отметили в СК. Возбуждено уголовное дело по п.1 ч.2 ст.139 УК (убийство двух лиц). Личность преступника и очевидцев происшествия устанавливают. Назначены экспертизы. Граждан, которым что-либо известно о преступлении, просят позвонить по телефону 8029-743-75-45 или 102.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!