Уголовное дело возбуждено по факту гибели четырех человек при пожаре дома под Гродно

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По факту гибели четырех человек при пожаре в Гродненском районе возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"По факту причинения по неосторожности смерти четверым лицам Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.144 УК", - проинформировали в СК. Деревянный дом в агрогородке Вертелишки, по данным следствия, загорелся сегодня около 00.30. Он принадлежит 57-летнему местному жителю. После тушения пожара был проведен осмотр места происшествия. Погибли четверо: хозяина дома, его 51-летняя сожительница, а также жительницы Гродненского района 32 и 36 лет.

После возгорания дом сумели самостоятельно покинуть 41-летний сын хозяев и 40-летний житель соседней деревни. Первый из них госпитализирован в учреждение здравоохранения, второй после оказания необходимой медицинской помощи был отпущен домой.

Как сообщалось, в МЧС информация о горящем доме в агрогородке Вертелишки поступила сегодня в 1.10. Звонивший мужчина проснулся от треска горящей кровли. Когда прибыли первые подразделения спасателей, деревянный дом горел открытым пламенем. Во время тушения бойцы МЧС под обломками сгоревших конструкций обнаружили тела четырех человек.-0-