Уголовное дело возбуждено по факту гибели семейной пары в Столбцовском районе

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По факту ДТП в Столбцовском районе, в котором погибла семейная пара, возбуждено уголовное дело, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Она проинформировала, что по результатам первоначальных следственных действий возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек (ч. 3 ст. 317 УК). "Процессуальные и следственные действия по уголовному делу продолжаются. Экспертам УГКСЭ по Минской области поручено проведение судебно-медицинских, автотехнической и других экспертиз", - добавила Татьяна Белоног.

Следователи просят людей, которые располагают информацией о ДТП, обратиться в Столбцовский РОСК (Столбцы, ул. Гайдука, 21, или по телефонам: 8 (01717) 5-01-98, 8 (01717) 7-10-46).

Авария произошла 26 декабря около 9 утра на 25-м км автодороги Р2 Столбцы - Ивацевичи - Кобрин: 35-летний житель Городеи на легковом авто Hyundai не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком Hyundai под управлением 25-летнего жителя Столбцовского района. В результате ДТП на месте погибли водитель легковушки и его 30-летняя жена. Следователи Столбцовского РОСК и областного управления совместно с экспертом, сотрудниками ГАИ провели осмотр места происшествия, зафиксировали объекты и следы.-0-