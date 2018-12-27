Уголовное дело возбуждено по факту гибели тракториста в Малоритском районе

27 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. По факту гибели тракториста лесхоза в Малоритском районе возбуждено уголовное дело, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

"Малоритский РОСК возбудил уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Проводятся неотложные следственные действия, назначен ряд экспертных исследований", - уточнил Дмитрий Иванюк.

Как сообщалось, трагедия произошла 26 декабря около 13.50 на автодороге Р17 Брест-граница Украины-Олтуш. На 43-м км дороги вблизи деревни Замшаны МАЗ с полуприцепом, за рулем которого находился 58-летний житель Малориты, пошел на обгон. Во время маневра грузовик столкнулся с двигавшимся в попутном направлении трактором под управлением 53-летнего жителя д.Луково Малоритского района, который перевозил в прицепе новогодние ели. От удара трактор опрокинулся, тракториста выбросило из кабины на дорогу под колеса грузовика. От полученных травм мужчина скончался на месте аварии.-0-