Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения ребенка в Каменецком районе

12 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Брестской области возбудило уголовное дело по факту безвестного исчезновения малолетнего ребенка в Каменецком районе, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК Дмитрий Иванюк.
"В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия, в которых участвуют сотрудники Каменецкого РОВД, МЧС, районного отдела Департамента охраны, добровольцы. К поисковым мероприятиям подключились и следователи. В полном объеме используются возможности криминалистической техники: квадрокоптер, тепловизоры и другое оборудование. Работу на месте происшествия координирует руководство УСК по Брестской области", - отметил Дмитрий Иванюк.
Поиски двухлетнего мальчика в Каменецком районе идут вторые сутки. О безвестном исчезновении малолетнего сына с заявлением в милицию 10 апреля в 20.55 обратилась 18-летняя жительница деревни Любашки. При этом мать сообщила, что последний раз видела ребенка около своего дома примерно в 16 часов.
Пропавшего мальчика зовут Иван Волошин. Он был одет в синюю спортивную кофту с красными полосами на рукавах.
Информацию о местонахождении ребенка можно сообщить по телефону 102.-0-
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