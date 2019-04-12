Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения ребенка в Каменецком районе

12 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Брестской области возбудило уголовное дело по факту безвестного исчезновения малолетнего ребенка в Каменецком районе, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК Дмитрий Иванюк.

Фото УСК по Брестской области

"В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия, в которых участвуют сотрудники Каменецкого РОВД, МЧС, районного отдела Департамента охраны, добровольцы. К поисковым мероприятиям подключились и следователи. В полном объеме используются возможности криминалистической техники: квадрокоптер, тепловизоры и другое оборудование. Работу на месте происшествия координирует руководство УСК по Брестской области", - отметил Дмитрий Иванюк.

Правоохранители расширили зону поисков пропавшего в Каменецком районе малыша Вечером 10 апреля в РОВД обратилась жительница деревни Любашки. Она сообщила о пропаже сына, которому в мае исполнится два года.

Поиски двухлетнего мальчика в Каменецком районе идут вторые сутки. О безвестном исчезновении малолетнего сына с заявлением в милицию 10 апреля в 20.55 обратилась 18-летняя жительница деревни Любашки. При этом мать сообщила, что последний раз видела ребенка около своего дома примерно в 16 часов.

Пропавшего мальчика зовут Иван Волошин. Он был одет в синюю спортивную кофту с красными полосами на рукавах.

Информацию о местонахождении ребенка можно сообщить по телефону 102.-0-