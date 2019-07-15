Уголовное дело возбуждено по факту ложного сообщения о минировании комитетов БРСМ

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ленинским (Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности (ч. 1 ст. 340 УК), сообщила БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
По данным следствия, на электронные почтовые ящики территориальных комитетов ОО "БРСМ", расположенные в столице и областных центрах, сегодня поступили сообщения о минировании.
"В кратчайшие сроки правоохранительными органами приняты меры по обеспечению безопасности граждан. На места происшествий выбывали следственно-оперативные и саперно-технические группы. Ни на одном из объектов взрывных устройств не обнаружено", - сообщила Юлия Гончарова.
В настоящее время в Минске и областных центрах следователи проводят осмотры компьютерной техники, допрашивают свидетелей. Устанавливается личность подозреваемого.
Следственный комитет напоминает, что заведомо ложное сообщение об опасности (взрыве, поджоге и иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей), влечет за собой уголовную ответственность, которая наступает с 14 лет. Максимальное наказание по статье 340 УК - 7 лет лишения свободы. Кроме того, законодательством предусмотрена компенсация виновным всех затрат, которые понесли экстренные службы при реагировании на ложное сообщение.-0-
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