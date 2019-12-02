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02 декабря 2019, 20:57

Уголовное дело возбуждено по факту ложного сообщения о минировании Полоцкого университета

Фото из архива
Фото из архива

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено по факту ложного сообщения о минировании Полоцкого государственного университета. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

По данным следствия, 2 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что один из корпусов Полоцкого государственного университета заминирован. На месте происшествия побывали саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы. Осмотрены четыре корпуса университета, расположенные в Полоцке, Новополоцке и поселке Междуречье. Взрывных устройств не обнаружено.

Полоцким межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч.1 ст.340 УК. Продолжаются неотложные следственные действия.-0-

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