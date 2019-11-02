Уголовное дело возбуждено по факту ложного сообщения о минировании самолета в Минске

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске возбуждено уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании самолета в Национальном аэропорту, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, сообщение о возможности взрыва борта поступило вечером 1 ноября от 80-летнего пассажира при посадке на рейс Минск - Санкт-Петербург в Национальном аэропорту Минск.

На месте происшествия работали саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы. Был проведен осмотр места происшествия. Взрывных устройств не обнаружили.

В отношении пожилого мужчины Октябрьский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности (ч.1 ст.340 УК).

Мужчина задержан, с ним проводятся неотложные следственные действия.-0-