Уголовное дело возбуждено по факту лжеминирования двух минских ресторанов

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31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено по факту лжеминирования двух ресторанов в Минске и Минском районе, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Сегодня вечером на электронные адреса ГУВД Мингорисполкома и Минского областного управления МЧС поступили сообщения с информацией о минировании ресторанов ''Кушавель'' и ''Поедем поедим''. По указанным адресам выезжали саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы. Взрывных устройств не обнаружили. На местах работают следователи. Устанавливается личность отправителя сообщений.
Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.340 (заведомо ложное сообщение об опасности) УК.-0-