Уголовное дело возбуждено по факту лжеминирования облсуда в Гомеле

12 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственно-оперативная группа работает в здании Гомельского областного суда в связи с сообщением о минировании, рассказала корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
Сегодня утром на электронную почту регионального подразделения МЧС поступило сообщение о минировании здания областного суда. На месте происшествия работали экстренные службы и следственно-оперативная группа. Из здания были эвакуированы работники и посетители. Взрывных устройств не обнаружено. Работа суда возобновлена.
Следственно-оперативная группа осматривает место происшествия. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, устанавливается причастный к преступлению.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.340 (заведомо ложное сообщение об опасности) УК.-0-