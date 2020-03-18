18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено по факту лжеминирования трех торговых центров в Минске и Минском районе. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Днем 18 марта на электронный адрес одного из подразделений МЧС Беларуси поступило сообщение, в котором содержалась информация о минировании трех торговых центров. На указанные объекты отправились саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы. Взрывных устройств не обнаружено. Сейчас следователи проводят осмотры мест происшествий.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.340 (заведомо ложное сообщение об опасности) УК. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление личности отправителя сообщения.

"Обращаем внимание, что заведомо ложное сообщение об опасности влечет за собой уголовную ответственность, которая наступает с 14 лет. Максимальное наказание по ст.340 УК - 7 лет лишения свободы", - напомнили в Следственном комитете.-0-