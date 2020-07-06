Уголовное дело возбуждено по факту "минирования" ТЦ и школ в Витебске

6 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. По факту "минирования" ТЦ и школ в Витебске городским отделом СК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.340 УК (заведомо ложное сообщение об опасности), сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Как сообщалось, сегодня в оперативно-дежурную службу МВД поступило сообщение об опасности. В электронном письме были указаны 12 объектов в Витебске - торговые центры и учреждения образования.

Позже информация о "заминировании" торговых центров и школ в Витебске не подтвердилась. Правоохранители приняли меры по охране общественного порядка, проверили территорию на предмет взрывоопасных предметов. Для безопасности эвакуировались посетители и персонал объектов. Опасных предметов не обнаружено. Сейчас устанавливается личность отправителя сообщения.

Это не первое сообщение об опасности, которое поступило в органы внутренних дел с начала года. Во всех случаях информация не подтверждалась, опасных предметов обнаружено не было.-0-

Правоохранители устанавливают личность сообщившего о "заминировании" ТЦ и школ в Витебске Информация о "заминировании" торговых центров и школ в Витебске не подтвердилась. Правоохранители приняли меры по охране общественного порядка, проверили территорию на предмет взрывоопасных предметов.