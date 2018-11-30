Уголовное дело возбуждено по факту падения рабочего с крыши дома в Гродно

30 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно рабочий упал с крыши жилого дома и погиб. Подозреваемым по уголовному делу проходит индивидуальный предприниматель, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.306 УК).

Инцидент произошел утром 28 ноября. 43-летний мужчина был задействован в капитальном ремонте жилого дома по улице Курчатова в Гродно. В тот день он выполнял работы по демонтажу, уборке и выносу мусора. Рабочий упал с крыши здания и от полученных телесных повреждений скончался на месте.

Рабочий погиб на стройке в Гродно О несчастном случае в скорую помощь сообщил прохожий. Он рассказал, что из люльки на высоте пятого этажа дома выпал рабочий.

"Подозреваемым в совершении преступления признан 24-летний ранее неоднократно судимый индивидуальный предприниматель, житель одного из районов области, который согласно договору подряда отвечает за обеспечение правил охраны труда", - отметил Сергей Шершеневич.

Следователи с участием экспертов и специалистов Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда осмотрели место происшествия. Изъята и изучается документация по охране труда и технике безопасности. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Выяснение всех обстоятельств произошедшего продолжается. Допрашиваются свидетели, в том числе и должностные лица заказчика. Для установления причины гибели может быть назначена судебно-техническая экспертиза.

Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования уголовного дела. Кроме того, следователи внесут представление для устранения причин и условий, способствовавших факту производственного травматизма.-0-