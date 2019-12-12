Уголовное дело возбуждено по факту пожара в психиатрической больнице в Сморгонском районе

12 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено по факту сегодняшнего пожара с двумя погибшими в психиатрической больнице в Сморгонском районе. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Сегодня около 8 часов в МЧС поступило сообщение о возгорании в Гродненской областной психиатрической больнице "Жодишки" в Сморгонском районе. В результате пожара погиб 60-летний пациент. В больницу доставили 80-летнюю женщину, она скончалась в реанимации.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Следователи изымают следы и объекты, которые будут дополнительно исследованы. Допрашиваются свидетели. На место выехала и передвижная криминалистическая лаборатория областного управления СК.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.304 УК (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).-0-

Пожар в психиатрическом диспансере в Сморгонском районе: погибли два пациента Сообщение о пожаре в деревне Жодишки в Сморгонский районный отдел по ЧС поступило около 8 часов. По предварительной информации, в фойе на втором этаже диспансера загорелся телевизор.