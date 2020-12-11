Уголовное дело возбуждено по факту распространения личных данных военнослужащих

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минска возбудила уголовное дело по факту незаконного собирания и распространения в интернете информации о частной жизни военнослужащих, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

По материалам проверки главного управления собственной безопасности МВД, неустановленные лица путем доступа к информационным базам войсковой части внутренних войск собрали сведения о частной жизни не менее 295 военнослужащих.

Полученные без согласия потерпевших сведения, которые составляют их личную тайну, были распространены в октябре-ноябре на одном из Telegram-каналов, доступном для всеобщего обозрения. Это повлекло причинение вреда правам, свободам и законным интересам военнослужащих.

Для организации предварительного расследования прокурор направил уголовное дело в управление Следственного комитета по Минску.-0-