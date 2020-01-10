10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено по факту разбойного нападения на банк в Гомельском районе. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

По предварительным данным, сегодня около 16 часов в отделение одного из банков по ул.Советской в поселке Большевик Гомельского района вошел мужчина. В этот момент посетителей в отделении не было. Угрожая сотруднице банка предметом, похожим на пистолет, он завладел деньгами и скрылся. После нападения женщина с помощью тревожной кнопки вызвала милицию.

Сейчас следователи с участием сотрудников милиции и экспертов проводят осмотр. Фиксируется следовая картина, собираются вещественные доказательства, допрашиваются работники банка.

Проводятся мероприятия, направленные на установление личности подозреваемого и его задержание.

Для установления точной суммы похищенного сотрудники банка проводят ревизию.

Работу следственно-оперативной группы на месте происшествия координирует начальник УСК по Гомельской области Сергей Удовиков.-0-

Неизвестный ограбил отделение банка в Гомельском районе На вид подозреваемому 30-40 лет, рост 180-190 см, плотного телосложения. Он был одет в черную куртку с капюшоном, черные брюки, коричневые ботинки. Лицо скрыл шарфом с красными продольными полосами. Предположительно был в перчатках.