Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП на МКАД

9 августа, Минск /Корр.БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Минску устанавливает обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло вечером 8 августа на МКАД. Возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

Следователи вместе с сотрудниками ГАИ и специалистами ГКСЭ провели осмотр места происшествия, назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы. "Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса", - проинформировала Екатерина Гарлинская.

Фото УСК по Минску

ДТП произошло около 21.00. По данным следствия, 38-летний водитель BMW ехал по внешнему кольцу МКАД со стороны пр. Победителей в сторону ул. Тимирязева, когда сбил парня, переходившего проезжую часть. В результате ДТП 28-летнему молодому человеку причинены тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия.

Людей, которые располагают какими-либо сведениями об этом ДТП, а также мужчину, который пересекал дорогу вместе с погибшим, следователи просят обратиться в УСК по Минску по телефонам (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.-0-