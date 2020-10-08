Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП с двумя погибшими под Минском

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства смертельной аварии в Минском районе. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Смертельная авария произошла сегодня около 15.00 на автодороге М3 Минск - Витебск. Автомобиль Lexus под управлением женщины-водителя двигался в направлении столицы. На 12-м км автомобиль сбил двух женщин. От полученных травм они скончались на месте происшествия. По предварительным данным, пешеходы пересекали дорогу в неположенном месте.

По факту ДТП Минский РОСК возбудил уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) УК.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, назначено проведение ряда экспертиз. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.-0-