Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Барановичском районе

22 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Барановичском районе, в котором погибла семья из трех человек, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Авария произошла 21 апреля примерно в 13.50 на трассе М1. По данным следствия, за рулем автомобиля "Субару" находился 49-летний минчанин. На 190-м км дороги водитель не справился с управлением, съехал в кювет, затем машина врезалась в деревья. В результате ДТП мужчина, его 46-летняя жена и 12-летняя дочь получили травмы, от которых скончались на месте.

"Следователями совместно с сотрудниками Государственного комитета судебных экспертиз проведен детальный осмотр места ДТП с использованием возможностей передвижной криминалистической лаборатории Следственного комитета. В ходе осмотра зафиксирована вещно-следовая обстановка на месте", - сказал Дмитрий Иванюк.

Следственным управлением УСК по Брестской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК. "Проводится комплекс неотложных следственных действий. Для установления обстоятельств происшествия назначены автотехнические и судебно-медицинские экспертизы", - добавил официальный представитель областного УСК.-0-