Уголовное дело возбуждено по факту смертельной аварии с легковушкой и трактором в Минске

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением Следственного комитета по городу Минску устанавливаются обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия на улице Казинца, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Авария произошла 9 мая около 23.15, 36-летний водитель автомобиля Kia Optima ехал по улице Казинца и столкнулся с двигавшимся впереди трактором МТЗ-82 с прицепом. От удара тот врезался в ехавший попутно в соседней полосе автомобиль Audi A6. В результате ДТП 33-летний пассажир Kia скончался на месте происшествия. Водители легковушки и трактора были доставлены в учреждения здравоохранения. Водитель Audi A6 не пострадал.

Легковушка столкнулась с трактором в Минске: пассажир авто погиб Очевидцы вечером 9 мая сообщили об аварии. "Водитель легковушки "Киа Оптима" ехал со стороны ул.Кижеватова в направлении ул.Корженевского. Он столкнулся с двигавшимся впереди погрузчиком с прицепом. Далее трактор совершил столкновение с автомобилем "Ауди", который также ехал в попутном направлении.

"Концентрация алкоголя в крови водителя Kia составила более 2 промилле. Следователем с участием эксперта и сотрудников ГАИ проведен осмотр места происшествия, назначены автотехнические и судебно-медицинские экспертизы. В отношении водителя автомобиля Kia возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - рассказали в СК.

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями об аварии, следователи просят обратиться в УСК по Минску по адресу: г.Минск, ул.Первомайская, 7 или по телефонам (8017) 389-55-55, (8033) 333-67-19.-0-