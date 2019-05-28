Уголовное дело возбуждено по факту сообщения о ложном минировании Нацбанка

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ленинский (Минска) районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту сообщения о ложном минировании здания Национального банка (ч. 1 ст. 340 Уголовного кодекса). Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете

По данным следствия, днем 28 мая на электронную почту Национального банка поступило сообщение от неустановленного лица, что здание банка заминировано. "На место происшествия выезжали саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы. Осмотр места происшествия завершен. Взрывных устройств не обнаружено", - проинформировали в СК.

Неотложные следственные действия продолжаются.

Следственный комитет в очередной раз обращает внимание граждан на то, что экстренные службы затрачивают немало времени и средств на проверку подобных ложных сообщений об опасности. Впоследствии помимо уголовной ответственности, которая наступает с 14 лет, на плечи виновного лица ложится и необходимость возмещения средств, затраченных на проверочные мероприятия.-0-