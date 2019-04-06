6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено по факту сообщения о ложном минировании ТРЦ "Галерея", сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета.

По данным следствия, 6 апреля около 18.30 в милицию поступило сообщение от неустановленного лица о том, что в торгово-развлекательном центре в Минске заложено взрывное устройство. В кратчайшие сроки правоохранительные органы приняли меры по обеспечению безопасности людей: работники и посетители ТЦ были эвакуированы. На место происшествия выбывали саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы, на данный момент они закончили работу.

Как сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, взрывных устройств в торговом центре и на прилегающей территории обнаружено не было.

В следственном комитете добавили, что сейчас проводятся неотложные следственные действия, устанавливается личность подозреваемого. Работа торгово-развлекательного центра возобновлена.

Следственный комитет обращает внимание, что заведомо ложное сообщение об опасности (взрыве, поджоге и иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей) влечет за собой уголовную ответственность, которая наступает с 14 лет. Максимальное наказание по ст.340 Уголовного кодекса - 7 лет лишения свободы. Кроме того, законодательством предусмотрена компенсация виновным лицом всех затрат, которые понесли экстренные службы при реагировании на ложное сообщение.-0-