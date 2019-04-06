Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
6 апреля 2019, Сб
+7°C
Малооблачно EUR 2.4042
USD 2.1415
RUB 3.2744
Главное
Александр Лукашенко О справедливости, доверии и кадрах - что Лукашенко обсуждал с судьями в новом здании Верховного суда
Президент
Кочанова: главное в работе госслужащих - справедливое отношение к людям
Общество
Минтруда пояснило, как будут повышаться пенсии в этом году
Общество
Местным властям нужно быть уважительными к людям и доступно объяснять мотивацию решений - Жевняк
Регионы
ФОТОФАКТ: В Бресте около 300 байкеров открыли мотозесон
Регионы
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В Глубоком мотоциклист врезался в дерево
23:13 Происшествия
В Иране три человека погибли в результате взрыва на подлодке
22:40 В мире
В Дании произошла стрельба
21:55 В мире
Уголовное дело возбуждено по факту сообщения о ложном минировании ТРЦ "Галерея"
21:51 Происшествия
Два хет-трика помогли "Гомелю" разгромить футболистов "Слуцка"
21:40 Спорт
В Китае зарегистрировали случай заражения человека вирусом птичьего гриппа
21:21 В мире
Мастер-класс для детей-инвалидов провели белорусские теннисисты
20:46 Общество
Волейболисты "Шахтера" победили в гостях "Строитель" в первом финальном матче
20:24 Спорт
Хоккейная команда Президента победила в первом финале любительского турнира
20:19 Спорт
Белорусские хоккеисты второй раз проиграли россиянам
19:50 Спорт
На Каспии произошло землетрясение
19:30 В мире
Старейшим в мире профессиональным футболистом назван Исаак Хайик
18:55 Калейдоскоп
ФОТОФАКТ: В Бресте около 300 байкеров открыли мотозесон
18:20 Регионы
ФОТОРЕПОРТАЖ: Хоккейный матч среди любительских команд на приз Президентского спортивного клуба
17:51 Спорт
Фильм о белорусском космонавте Олеге Новицком "Земляк" покажет 12 апреля "Беларусь 3"
17:40 Культура
Гонками на байдарках и шоу с абордажем открыли сезон водного туризма на Августовском канале
17:13 Регионы
Белоруска Юлия Асаенок завоевала бронзу на ЧЕ по тяжелой атлетике
16:52 Спорт
В Беларуси с 7 апреля топливо подорожает на 1 копейку
16:45 Экономика
Футболисты БАТЭ разгромили дебютанта высшей лиги "Энергетик-БГУ"
15:55 Спорт
Законодательство о садоводческих товариществах планируется скорректировать
15:34 Общество
Все новости
Темы
Большой разговор: обратная связь Большой разговор: обратная связь
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Год малой родины Год малой родины
Чемпионат Беларуси по футболу-2019 Чемпионат Беларуси по футболу-2019
Выход Великобритании из ЕС Выход Великобритании из ЕС
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Уголовное дело возбуждено по факту сообщения о ложном минировании ТРЦ "Галерея"

Происшествия 06.04.2019 | 21:51

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено по факту сообщения о ложном минировании ТРЦ "Галерея", сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета. 

По данным следствия, 6 апреля около 18.30 в милицию поступило сообщение от неустановленного лица о том, что в торгово-развлекательном центре в Минске заложено взрывное устройство. В кратчайшие сроки правоохранительные органы приняли меры по обеспечению безопасности людей: работники и посетители ТЦ были эвакуированы. На место происшествия выбывали саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы, на данный момент они закончили работу.

Как сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич,  взрывных устройств в торговом центре и на прилегающей территории обнаружено не было.

В следственном комитете добавили, что сейчас проводятся неотложные следственные действия, устанавливается личность подозреваемого. Работа торгово-развлекательного центра возобновлена.

Следственный комитет обращает внимание, что заведомо ложное сообщение об опасности (взрыве, поджоге и иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей) влечет за собой уголовную ответственность, которая наступает с 14 лет. Максимальное наказание по ст.340 Уголовного кодекса - 7 лет лишения свободы. Кроме того, законодательством предусмотрена компенсация виновным лицом всех затрат, которые понесли экстренные службы при реагировании на ложное сообщение.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
Минск, Следственный комитет
Версия для печати
Новости рубрики Происшествия
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4042 BYN 2.4 BYN 2.406 BYN
USD
2.1415 BYN 2.139 BYN 2.142 BYN
RUB
3.2744 BYN 3.272 BYN 3.28 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Судебная система Беларуси должна отвечать лучшим стандартам правосудия - Лукашенко
Все видео

Фотоновости

Бресту вручили сертификат культурной столицы СНГ
Все фото

Инфографика

Новое здание Верховного суда Судебные коллегии и структурные подразделения Верховного суда размещены в боковых крыльях здания, а основные залы и пространства - в пятиэтажном центральном объеме с необходимым их зонированием.
Вся инфографика
Президент
Во время совещания Лукашенко ориентирует судебную систему на безусловное соблюдение принципа социальной справедливости
Лукашенко поздравил Джорджа Веллу с избранием Президентом Мальты
"Если кто-то пытается давить - один только звонок" - Лукашенко гарантирует независимость правосудия
Политика
Фото из архива От кооперации до региональных проектов - Беларусь и Турция развивают новые формы сотрудничества
Макей в ближайшее время посетит Россию с рабочим визитом
Беларусь и Туркменистан подписали программу сотрудничества внешнеполитических ведомств
Экономика
Фото из архива Правительство продолжит работать над разделением функций государства как регулятора и собственника
В Беларуси с 7 апреля топливо подорожает на 1 копейку
Экперты ЮНИДО представили в Минске методологию регионального инновационного развития
Общество
На дачном участке. Фото из архива Законодательство о садоводческих товариществах планируется скорректировать
Мастер-класс для детей-инвалидов провели белорусские теннисисты
НББ презентует мультимедийный проект о становление белорусской государственности на "ТИБО-2019"
Регионы
ФОТОФАКТ: Посадка аллеи семейных деревьев в Могилеве
ФОТОФАКТ: В Бресте около 300 байкеров открыли мотозесон
Гонками на байдарках и шоу с абордажем открыли сезон водного туризма на Августовском канале
Спорт
Презентация эстафеты "Пламя мира" II Европейских игр состоялась в Минске
Два хет-трика помогли "Гомелю" разгромить футболистов "Слуцка"
Волейболисты "Шахтера" победили в гостях "Строитель" в первом финальном матче
Технологии
Скриншот из видео Reuters В Австрии успешно испытали "летающее такси"
БГУИР и Гродненский медуниверситет создали мобильное приложение для скрининга слуха у школьников
В Китае создали биоабсорбируемую "подзарядку" для имплантатов
Культура
РЕПОРТАЖ: Преображение малой родины "славянского Шуберта" Станислава Монюшко
Фильм о белорусском космонавте Олеге Новицком "Земляк" покажет 12 апреля "Беларусь 3"
Представители 9 стран соберутся на пасхальном фестивале "Радость" в Минске
В мире
Фото Getty Images Британцы начали получать паспорта без слов "Европейский союз" на обложке
В Иране три человека погибли в результате взрыва на подлодке
В Дании произошла стрельба
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля
Старейшим в мире профессиональным футболистом назван Исаак Хайик
Поклонники не узнали Анастасию Заворотнюк
Газета 7 дней
«Хочу приблизить к сердцу этот след...»
Страна бывших триллионеров
«Сам лечись!», или Чем живет столичный медвытрезвитель
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Наталья КАРПОВИЧ. Глава государства: конституционно-правовой статус
Владимир АРЧАКОВ, Олег МАКАРОВ, Алексей БАНЬКОВСКИЙ. Концепция информационной безопасности Республики Беларусь – взгляд в будущее
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука и семья как составляющие благополучия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия