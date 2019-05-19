Уголовное дело возбуждено по факту сообщения о ложном минировании ТРЦ "Галерея"

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный (Минска) районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту сообщения о ложном минировании ТРЦ "Галерея" по ч. 1 ст. 340 УК (заведомо ложное сообщение об опасности), сообщили БЕЛТА в СК.
По данным следствия, вечером 18 мая в милицию поступило сообщение от неустановленного лица о том, что в торгово-развлекательном центре "Галерея" в Минске заложено взрывное устройство. "На место происшествия выбывали саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы. Сегодня, 19 мая, осмотр места происшествия завершен. Взрывных устройств не обнаружено", - проинформировали в СК.
В настоящее время продолжается проведение неотложных следственных действий, устанавливается личность подозреваемого.
Ранее Следственный комитет обращал внимание, что заведомо ложное сообщение об опасности (взрыве, поджоге и иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей) влечет за собой уголовную ответственность, которая наступает с 14 лет. Максимальное наказание по ст.340 Уголовного кодекса - 7 лет лишения свободы. Кроме того, законодательством предусмотрена компенсация виновным лицом всех затрат, которые понесли экстренные службы при реагировании на ложное сообщение.-0-
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