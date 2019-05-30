Уголовное дело возбуждено по факту столкновения в Минске легковушки с припаркованными авто

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Минску устанавливает обстоятельства столкновения легковушки с припаркованными авто. В аварии погибли два человека. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Следователи с участием эксперта и сотрудников ГАИ осмотрели место происшествия, назначены автотехнические и судебно-медицинские экспертизы. Граждан, которые располагают какими-либо сведениями об аварии, следователи просят обратиться в УСК по Минску (ул. Первомайская, 7) или по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.

Авария произошла 29 мая около 16.20: 20-летний водитель BMW 525, ехавший по ул. Селицкого, столкнулся с припаркованными в крайней правой полосе автомобилями Iveсo, Volkswagen Bora и Volkswagen Transporter. В результате ДТП пассажиры BMW, 20-летняя девушка и 21-летний парень, от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия. Еще одному пассажиру оказана необходимая медицинская помощь, он отпущен домой. Водитель BMW госпитализирован.-0-