Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газовоздушной смеси в Дрогичине

19 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства взрыва газовоздушной смеси в многоэтажном доме в Дрогичине. Такая информация размещена на Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

По данным следствия, 9 декабря примерно в 16.30 двое рабочих частного предприятия выполняли монтаж натяжных потолков в одной из квартир в пятиэтажном жилом доме. При использовании монтажного оборудования произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате были повреждены восемь квартир.

Работники получили телесные повреждения, с которыми были госпитализированы. Сейчас пострадавшие продолжают лечение. Их состояние медики оценивают как стабильно тяжелое.

Телесные повреждения получили 14-летний сын собственников жилого помещения и женщина, проживающая в соседней квартире. Они прошли курс лечения и выписаны из больницы.

По факту происшествия управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по ч.2 ст.338 УК. Следователи провели осмотры, допросили свидетелей. Изъята техническая документация, совместно со специалистами проведено испытание герметичности газовой системы дома, назначены необходимые экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается.-0-

Фото из Telegram-канала Следственного комитета