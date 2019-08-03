Уголовное дело возбуждено по факту заведомо ложного сообщения об опасности в Минске

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По факту заведомо ложного сообщения об опасности в Минске возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Октябрьским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности в Национальном аэропорту "Минск" и столичном железнодорожном вокзале (ч.1 ст.340 УК).
По данным следствия, 3 августа около 17.29 неустановленное лицо направило на электронный адрес расположенного в городе Могилеве контакт-центра Белжд заведомо ложное сообщение об опасности.
"В ходе обследования объектов саперно-пиротехническими группами указанная в сообщении информация не подтвердилась. Сейчас объекты работают в штатном режиме. Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемого", - проинформировали в СК.-0-
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