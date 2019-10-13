Уголовное дело возбуждено после ДТП с вылетевшей на тротуар легковушкой в Гомеле

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Гомеле. Вечером 12 октября легковушка вылетела на тротуар, где сбила трех пешеходов, затем врезалась в столб. В аварии погибли два человека, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы. "По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - отметили в СК.

Следователи просят очевидцев ДТП, а также тех, у кого есть записи видеорегистратора, обратиться по телефонам: 8044-763-64-12, 69-30-77.

Авария произошла около 22.50 12 октября. 21-летний водитель "БМВ 740", двигаясь по ул.Советской, выехал на правый по ходу движения тротуар, где совершил наезд на опору ЛЭП и трех женщин-пешеходов. В результате ДТП водитель и 42-летняя женщина от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия. Две женщины 48 и 36 лет доставлены в медицинское учреждение.-0-