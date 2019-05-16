Уголовное дело возбуждено в Бресте по факту убийства младенца

16 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте следователи устанавливают обстоятельства гибели грудного ребенка, тело которого было обнаружено на берегу реки Мухавец, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

В милицию обратилось руководство Брестской городской детской поликлиники №1. Медики рассказали, что 10 мая была выписана родившаяся 17 марта девочка. Ее мать - 28-летняя гражданка Туркменистана. После выписки педиатр пришла на осмотр ребенка, однако дверь в квартиру никто не открыл, по телефону мать не могла указать местонахождение ребенка. Оперативникам женщина пояснила, что ребенок умер в результате несчастного случая. Его труп она, якобы испугавшись ответственности, оставила на берегу реки.

"С учетом пояснений женщины следственно-оперативной группой с привлечением водолазов ОСВОДа проведен осмотр части водоема и береговой линии. Сотрудники милиции обнаружили тело девочки, завернутое в простынь", - сказали в Следственном комитете. При осмотре тела ребенка видимых телесных повреждений не обнаружено. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство) УК. Подозреваемая задержана, следователи проводят следственные действия с ее участием.-0-