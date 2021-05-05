Уголовное дело возбуждено в Гомеле по факту гибели в ДТП шестилетней девочки

5 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле по факту гибели в ДТП шестилетней девочки возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в СК.

Авария произошла 4 мая примерно в 17.40. Водитель автомобиля Citroen ехал по ул.Советской. "При включении красного сигнала светофора он выехал на пересечение с ул.Крестьянской, где столкнулся с автомобилем Nissan. От удара Citroen развернуло и вынесло на тротуар, где он наехал на группу пешеходов", - уточнили в УСК. От полученных травм шестилетняя девочка скончалась в автомобиле скорой помощи, прибывшей на место происшествия. Бабушка и малолетний брат девочки после осмотра медиками были отпущены домой.

Следственным управлением УСК по Гомельской области в отношении 19-летнего водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК Беларуси. Он задержан. По предварительным данным все участники ДТП были трезвы. Стаж вождения водителя Citroen - менее года.

К материалам дела приобщена видеозапись происшествия с камеры наружного наблюдения. Для установления обстоятельств ДТП назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы, производство которых поручено экспертам УГКСЭ по Гомельской области.-0-