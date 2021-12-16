Уголовное дело возбуждено в отношении блогера Паука за оскорбление работника прокуратуры

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление собственной безопасности Генеральной прокуратуры возбудило уголовное дело в отношении блогера Андрея Паука за публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на надзорное ведомство.
"В ходе осуществления возложенных на управление функций обеспечения защиты прокурорских работников и членов их семей установлено, что в одном из видеороликов на хостинге YouTube подозреваемый, находящийся на территории Литвы, публично оскорбил работника прокуратуры города Минска", - говорится в сообщении ведомства.
Противоправные действия квалифицированы по ст.369 Уголовного кодекса Беларуси.
Уголовное дело для организации предварительного следствия направлено в Следственный комитет.
Генеральная прокуратура напоминает о неотвратимости уголовной ответственности: каждый, кто совершил преступление, будет подвергнут справедливому наказанию.-0-