Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего директора "Оршаагропроммаша" за превышение полномочий

30 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Бывший руководитель предприятия "Оршаагропроммаш" подозревается в необоснованном заключении крупной коммерческой сделки, выходящей за пределы его полномочий, сообщили БЕЛТА в Оршанском межрайонном отделе УДФР КГК по Витебской области.

Установлено, что мужчина без экономического обоснования в нарушение разработанного бизнес-плана в 2016 году заключил договор с предприятием, входящим с ОАО "Оршаагропроммаш" в состав одного холдинга, на разработку конструкторской документации на производство навесного тракторного оборудования (опрыскивателей). При этом стоимость разработки была завышена практически в десять раз и составила $448 тыс. Примечателен и тот факт, что руководитель провел сделку с превышением своих служебных полномочий единолично: без требуемого обязательного получения согласия общего собрания акционеров, как того требует устав предприятия. На его решение не повлияло и то, что по причине явно завышенной стоимости договор отказывались визировать руководители соответствующих служб предприятия.

Впоследствии документация не была использована для запуска продукции в серийное производство, что было одним из условий проведения оплаты за нее. Несмотря на это, в 2018 году по указанию руководителя за нее были перечислены около $100 тыс.

Вмешательство органов КГК позволило предотвратить оплату оставшейся суммы по сделке в размере $348 тыс., расторгнуть незаконный договор и частично возвратить уже уплаченные деньги предприятия.

Конструкторская документация была возвращена посреднику. Как оказалось, на момент сделки она уже была изготовлена и предлагалась к продаже изготовителем за $46 тыс. Поставщик же продукции для сокрытия многократного завышения посреднической наценки приобрел документацию через свою аффилированную структуру по этой цене и в тот же день перепродал участнику холдинга за $400 тыс., а тот в свою очередь перепродал ее ОАО "Оршаагропроммаш" за $448 тыс.

В отношении бывшего директора ОАО "Оршаагропроммаш" возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.426 УК, санкции по которой предусматривают лишение свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества.

"Необоснованное (криминальное) посредничество проявляет себя не только при купле-продаже товаров, но и в коммерческих сделках, связанных с выполнением работ, результатом которых являются продукты интеллектуальной собственности. Определить их рыночную стоимость не всегда представляется возможным из-за отсутствия аналогов. Данным обстоятельством пользуются криминальные элементы, многократно завышая стоимость таких работ", - добавили в КГК.-0-