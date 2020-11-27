Уголовное дело возбуждено в отношении директора витебского госпредприятия за ущерб свыше Br200 тыс.

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля за организацию посреднической схемы закупки товаров через подконтрольную фирму возбудил уголовное дело в отношении директора витебского госпредприятия по монтажу, техобслуживанию и ремонту холодильного оборудования, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал КГК.

"С 2017 года гражданин наладил поставку оборудования и комплектующих не напрямую от поставщиков, а через коммерческую фирму, в которой являлся одним из учредителей. Как следствие, конечная стоимость приобретенных товаров возросла почти вдвое. Разница в цене аккумулировалась на счетах фирмы-посредника", - сообщили в КГК.

Директор также составлял подложные документы: работники госпредприятия осуществляли техническое обслуживание и ремонт холодильного оборудования сельхозорганизаций региона, а в актах выполненных работ фигурировала посредническая фирма. В результате выручка поступала не субъекту хозяйствования государственной формы собственности, а коммерческой структуре. "Таким образом, госпредприятию причинен ущерб в размере свыше Br200 тыс.", - подчеркнули в КГК.

В отношении руководителя предприятия возбуждено уголовное дело за злоупотребление служебными полномочиями.-0-