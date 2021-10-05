Уголовное дело возбуждено в отношении гражданина России за оскорбление замгенпрокурора Беларуси

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси возбудили уголовное дело в отношении гражданина России за оскорбительный комментарий в отношении замгенпрокурора, сообщает БЕЛТА со ссылкой на белорусское надзорное ведомство.

"Управление собственной безопасности Генеральной прокуратуры возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.369 УК, в отношении гражданина Российской Федерации 1980 года рождения, который в Telegram-канале "Каратели Беларуси" опубликовал оскорбительный комментарий в отношении заместителя генерального прокурора Республики Беларусь в связи с выполнением им служебных обязанностей", - говорится в сообщении ведомства.

В Генпрокуратуре напомнили о принципе неотвратимости наказания. "Каждый виновный в совершении преступления будет изобличен и привлечен к уголовной ответственности, подвергнут справедливому наказанию", - отметили в надзорном ведомстве.-0-