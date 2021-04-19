Уголовное дело возбуждено в отношении инспектора по энергонадзору

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокурор Заводского района Минска возбудил в отношении госинспектора по энергетическому и газовому надзору уголовное дело о получении взятки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Установлено, что инспектор организовал схему по получению взяток от представителей субъектов хозяйствования Заводского района Минска за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию.

При получении очередной взятки в размере Br100 за подготовку, подписание и выдачу акта осмотра объекта электроустановок организации, который инспектор в нарушение требований должностных обязанностей не проводил, его задержали сотрудники правоохранительных органов.

В итоге прокурор Заводского района Минска возбудил в отношении фигуранта уголовное дело по ч.2 ст.430 УК, которое для организации расследования направил в Заводской (Минска) районный отдел Следственного комитета.-0-