Уголовное дело возбуждено в отношении минчанина за присвоение имущества на сумму свыше Br40 тыс.

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советский (Минска) районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело о присвоении имущества в особо крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

С июня 2019 года по сентябрь 2020-го 26-летний минчанин, будучи специалистом по работе с клиентами в магазине одного из сотовых операторов, завладел имуществом юридического лица на общую сумму более Br40 тыс.

В должностные обязанности подозреваемого входило обслуживание клиентов: оформление сим-карт, продажа мобильных телефонов и аксессуаров к ним. Молодой человек разработал план, чтобы присвоить имущество юридического лица. Пользуясь данными клиентской базы, он оформлял фиктивный договор, содержащий ложную информацию о приобретении клиентами в рассрочку дорогостоящих мобильных телефонов или смарт-часов. Договоры заключались без ведома покупателей. Парень самостоятельно вносил данные граждан в договоры на оформление телефонов в рассрочку, затем подписывал их и отправлял в архив сотового оператора. В роли покупателей всегда выступали пользующиеся услугами связи именно этого оператора его знакомые. В том числе он оформил шесть рассрочек и на свою мать.

Продавец присвоил и продал через объявления, размещенные на одной из популярных торговых интернет-площадок, свыше 20 мобильных телефонов. Вырученные средства парень тратил на ставки в мгновенной онлайн-лотерее. Проиграв на такой платформе несколько своих заработных плат, подозреваемый решил отыграться, но уже с помощью незаконно полученных денежных средств. О противоправной деятельности молодого человека стало известно, когда оператор связи, обнаружив многочисленные задолженности по договорам, оформленным подозреваемым, обратился в правоохранительные органы.

В отношении минчанина возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.211 (присвоение имущества в особо крупном размере) УК. Молодой человек ранее к уголовной ответственности не привлекался. В настоящий момент он принимает меры по возмещению причиненного ущерба. Расследование продолжается, устанавливается его причастность к другим эпизодам.-0-