Уголовное дело возбуждено в отношении начальника ГАИ Ленинского РУВД Минска

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело в отношении начальника ГАИ Ленинского РУВД Минска по статье о злоупотреблении властью поступило в Следственный комитет, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель СК Юлия Гончарова.

Уголовное дело в отношении начальника отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска Александра Дымонта возбуждено по ч. 2 ст. 424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями). "Сегодня оно поступило в Следственный комитет из Генеральной прокуратуры", - проинформировала Юлия Гончарова.-0-