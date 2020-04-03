Уголовное дело возбуждено в отношении начальника отдела "Могилевлифтмаша" за халатность

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено в отношении начальника отдела маркетинга ОАО "Могилевский завод лифтового машиностроения", который подозревается в служебной халатности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отдел информации Генпрокуратуры.

Подозреваемый вместе с другими должностными лицами предприятия с 14 июня 2019 года по 20 января 2020-го недобросовестно и небрежно исполнял свои служебные обязанности. Он не исследовал деловую надежность контрагента ООО "МЛМ-Усолье" и не определил экономическую целесообразность при подготовке, заключении и реализации договора поставки лифтового оборудования в адрес этого предприятия. Вместе с тем начальник отдела достоверно знал о несвоевременном исполнении контрагентом в 2018 году договорных обязательств перед "Могилевлифтмашем", из-за чего были заключены дополнительные соглашения и предоставлена отсрочка оплаты по внешнеторговой сделке.

В результате такого подхода "Могилевлифтмашу" причинен ущерб в особо крупном размере - около Br1,31 млн.

После возбуждения уголовного дела "МЛМ-Усолье" в несколько этапов перечислило в полном объеме деньги на расчетный счет "Могилевлифтмаша" за ранее полученное лифтовое оборудование.

Расследование уголовного дела поручено группе из числа работников прокуратуры Могилева.

Совместное белорусско-российское предприятие ООО "МЛМ-Усолье" по сборке лифтового оборудования создано в городе Усолье-Сибирское Иркутской области на основании соглашений о сотрудничестве, заключенных в 2016-2017 годах между Беларусью и Иркутской областью России.-0-