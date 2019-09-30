Уголовное дело возбуждено в отношении похитителя 21-летней брестчанки

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено уголовное дело о похищении 21-летней девушки, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Следственного комитат Юлия Гончарова.

По данным следствия, сегодня в 8.38 на линию 102 поступило сообщение о похищении девушки у одного из домов в Бресте. Во время плана "Перехват" милиция в Жабинковском районе обнаружила автомобиль, на котором увезли брестчанку. Также найдены 29-летний подозреваемый и потерпевшая.

Девушка госпитализирована с травмами в районную больницу. Сейчас с ней работают следователи. Брестским межрайонным отделом СК в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.182 УК (похищение человека). Он задержан. "Ранее подозреваемый судим не был, в настоящее время не работает. Прямо сейчас следователи проводят неотложные следственные действия. Все обстоятельства происшествия, в том числе мотивы совершения преступления, устанавливаются", - проинформировала Юлия Гончарова.

Как сообщалось, в Бресте парень насильно затолкал бывшую девушку в багажник машины и увез. Как писала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, о происшествии стало известно от брестчанина, который позвонил в милицию. Очевидец сообщил, что во дворе жилого дома по улице Московской молодой человек затолкал девушку в багажник автомобиля "Фольксваген Джетта" темно-синего цвета и уехал в неизвестном направлении.

На территории Жабинковского, Кобринского и Березовского районов был введен план "Перехват". В 8.45 в милицию позвонила сама пострадавшая. Брестчанка 1998 года рождения, работница одного из банковских учреждений областного центра, сообщила, что находится в багажнике автомобиля, которым управляет ее бывший парень. Куда движется автомобиль, она не знала, но сообщила правоохранителям данные водителя.

Все наряды милиции были ориентированы на поиски автомобиля. Когда парня и девушку нашли, пострадавшая рассказала милиционерам, что молодой человек вытащил ее из багажника за остановку, где несколько раз ударил битой по голове.-0-