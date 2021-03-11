Уголовное дело возбуждено в отношении водителя, сбившего девочку в Брестском районе

11 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В отношении водителя, сбившего школьницу в Брестском районе, возбуждено уголовное дело, сообщил БЕЛТА официальный представитель областного УСК Дмитрий Иванюк.

Авария случилась 10 марта примерно в 18.50 на Московском шоссе (в направлении от трассы М1 к ул. Медицинской). За рулем автомобиля "Мерседес" был 25-летний брестчанин. Он сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. По предварительной информации, для нее горел красный сигнал светофора. От полученных травм школьница погибла на месте ДТП.

Брестский межрайонный отдел Следственного комитета в отношении водителя возбудил уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. "Следователи провели осмотр места происшествия. Назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы. Допрошены подозреваемый и свидетели", - сказал Дмитрий Иванюк.-0-