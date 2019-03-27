Уголовное дело возбуждено в отношении водителя, сбившего женщину в Гомеле

27 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Гомельской области в отношении 27-летнего водителя Kia Clarus возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 Уголовного кодекса Беларуси, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Днем 26 марта водитель на автомобиле KIA на улице Советской сбил 41-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. С телесными повреждениями она госпитализирована.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Обстоятельства происшествия выясняются.

В УСК по Гомельской области просят очевидцев происшествия сообщить по телефону (8044) 772-75-45.-0-