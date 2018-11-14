Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Петрикова за ДТП с пятью жертвами

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отношении 30-летнего жителя Петрикова, совершившего смертельное ДТП с пятью жертвами, возбуждено уголовное дело, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гомельской области Мария Кривоногова.

Санкции ч. 3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть пяти лиц) УК предусматривают до 7 лет лишения свободы.

ДТП произошло сегодня около 10.55 на 176-м км автодороги граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин. Предварительно установлено, что подозреваемый за рулем "Фольксваген-Транспортер" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем МАЗ под управлением 29-летнего жителя Калинковичей.

В результате пять пассажиров "Фольксвагена" - женщины в возрасте 47, 43, 41, 40, 25 лет - скончались на месте происшествия. Все погибшие проживали в Петрикове. Водитель в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение.

На место выезжала следственно-оперативная группа, вынесены постановления о проведении судебно-медицинских, автотехнических и иных экспертиз.

Сотрудники Следственного комитета обращаются к гражданам, ставшими очевидцами ДТП, а также к тем, кто обладает записями видеорегистратора с места ДТП и состояния дорожного покрытия в вышеуказанный период времени, с просьбой обратиться в УСК по Гомельской области по телефонам: (80232) 69-31-23, 69-30-48, 69-30-50, (8029) 743-75-45.-0-

В Калинковичском районе столкнулись грузовик и микроавтобус: погибли пять человек В результате аварии погибли пять пассажиров микроавтобуса - все взрослые. Их деблокировали прибывшие спасатели. Водитель получил травмы и был госпитализирован в реанимацию.

Фото УСК по Гомельской области