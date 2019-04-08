Уголовное дело возбуждено в Украине по факту разбойного нападения на объект минского треста

8 апреля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено в Украине по факту разбойного нападения на асфальтобетонный завод в Новобугском районе Николаевской области, который установлен Строительно-монтажным трестом №8 города Минска. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол.

"В настоящее время ведется следствие, возбуждено уголовное дело, его детали пока не разглашаются. Нам известно, что этот вопрос стоит на личном контроле главы Николаевской областной администрации Алексея Савченко. Посольство внимательно следит за развитием ситуации и ожидает от украинской стороны тщательного расследования произошедшего", - рассказал глава белорусской дипмиссии.

Он выразил уверенность в том, что данный инцидент "не окажет негативного влияния на активность белорусских компаний в Украине", и отметил, что ООО "Белавтодор-Украина" уже работает над преодолением негативных последствий от поджога. "Сотрудники нашего предприятия отмечают очень позитивное отношение местного населения. Украинцы лично убедились в том, насколько качественно строят дороги белорусские специалисты, и не хотят, чтобы мы уходили с рынка", - пояснил посол.

Во избежание повторения подобных инцидентов, по его мнению, нужно привлекать внимание общественности к таким вопиющим фактам и работать с украинской стороной над недопущением подобных проявлений недобросовестной конкуренции.

В настоящее время холдинг "Белавтодор" при поддержке украинской дочерней компании "Белавтодор-Украина" продолжает восстановление и модернизацию автодорог в Украине, выполняя условия 12 тендеров, выигранных в 2018 году, и подписанных договоров на общую сумму почти $50 млн. В дорожных работах на украинской территории задействованы Строительно-монтажный трест №8 Минска, а также дорожно-строительные тресты №2 Гомеля и №4 Бреста.

Как сообщалось, разбойное нападение на объект Строительно-монтажного треста №8 города Минска было совершено в Новобугском районе Николаевской области в ночь на 22 февраля текущего года. Неизвестные отравили сторожевых собак, избили и связали охранников, нанесли материальный ущерб.

Посольство Беларуси обращало внимание на участившиеся случаи проявления недобросовестной конкуренции в отношении белорусских организаций, участвующих в модернизации украинской сети автодорог. В частности, в украинских средствах массовой информации были публикации со ссылками на обращения ряда народных депутатов Верховной Рады в адрес Кабинета Министров Украины, направленные, по мнению посольства, на формирование недоверия и предвзятого отношения к сотрудничеству с белорусской стороной в дорожно-строительной сфере. В этих обращениях делалась попытка дискредитировать успешную работу холдинга "Белавтодор" на украинском рынке дорожно-строительных услуг.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-