Уголовное дело возбуждено за распространение информации о частной жизни депутата

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Советского района Минска возбудила уголовное дело по факту незаконного распространения информации о частной жизни депутата, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города.

По материалам дела, участник одного из чатов в Telegram разместил в общем доступе сведения о частной жизни и персональных данных депутата Палаты представителей Национального собрания, которые составляли его личную и семейную тайну, без его согласия. "Эта информация стала доступна для прочтения неопределенному кругу лиц и повлекла причинение вреда правам и законным интересам потерпевшего", - отметили в прокуратуре.

Для предварительного расследования прокурор направил уголовное дело в Советский (Минска) районный отдел Следственного комитета.-0-