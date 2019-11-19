Председатель СК возбудил уголовное дело на следователя из Борисова за фальсификацию доказательств

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело за фальсификацию доказательств возбуждено в отношении следователя Борисовского РОСК, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
"Председателем Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении следователя Борисовского районного отдела Следственного комитета по ч. 2 ст. 395 УК (фальсификация доказательств)", - проинформировали в СК. Дело возбуждено по результатам проверки, которую проводило главное управление процессуального контроля СК. Она в том числе включала в себя ряд экспертных исследований.
Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования. "Принципиальная позиция руководства Следственного комитета остается неизменной и направлена на жесткое и полное искоренение противоправных явлений в собственных рядах", - отметили в ведомстве.-0-