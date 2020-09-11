Уголовное дело за хищение возбуждено в отношении члена координационного совета Ивана Кравцова - ДФР

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент финансовых расследований возбудил уголовное дело в отношении члена координационного совета Ивана Кравцова. Об этом рассказал в эфире телеканала СТВ старший инспектор ДФР Комитета госконтроля Артем Дунько, сообщает БЕЛТА.

У Департамента финансовых расследований возникли вопросы к деятельности отдельных представителей координационного совета. Некоторые из них сейчас проходят подозреваемыми по коррупционным преступлениям.

В частности, речь идет об Иване Кравцове. "В отношении его возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.210 (хищение в особо крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями) УК", - сказал Артем Дунько.

По данным ДФР, Иван Кравцов является одним из фактических руководителей предприятия "Архитектурное бюро №35" и параллельно заместителем директора Минского часового завода. "На протяжении четырех лет Кравцов вместе с партнером по бизнесу, своей давней знакомой, которая была в его подчинении, Ольгой Зеленкевич организовали схему по перечислению средств в адрес подконтрольной им фирмы. Ущерб составляет Br400 тыс.", - пояснил старший инспектор ДФР.

Как сообщается, с участием Ивана Кравцова были проведены нелегальные операции по отмыванию и обналичиванию средств.

Проводятся следственные действия. Затем дело будет передано в СК.-0-